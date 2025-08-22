Publicidad

Asesinan a contratista de Fenoge en La Guajira: le dispararon cuando salía de su casa

Asesinan a contratista de Fenoge en La Guajira: le dispararon cuando salía de su casa

Se trata de Héctor González Epieyú, un indígena wayuu, de 45 años. Desde el Ministerio de Minas exigieron a las autoridades celeridad en la investigación.

Héctor González asesinado.jpg
Con esta imagen, el Ministerio de Minas y Energía lamentó la muerte de Héctor González.
MinMinas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 06:32 p. m.

El municipio de Uribia fue escenario de un nuevo ataque sicarial este viernes, el cual cobró la vida del indígena wayuu Héctor González Epieyú, de 45 años y quien trabajaba como contratista en la Gerencia Guajira de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, del Ministerio de Minas y Energía.

La Policía, en su reporte preliminar, registra que la víctima salía de su casa a bordo de su vehículo, cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los pistoleros, quienes vestían de negro y portaban gorras para ocultar sus rostros, lograron escapar mientras la víctima era trasladada a las instalaciones de Unidad Materno Infantil del municipio de Uribia, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Desde el Ministerio de Minas y Energía exigieron "a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables, para que este crimen no quede en la impunidad".

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, allegados y a la comunidad wayuu, y reiteramos que la violencia no puede tener cabida en los territorios ni contra quienes dedican su labor al bienestar y desarrollo colectivo", manifestó la entidad.

