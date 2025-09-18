Asesinan a una joven tras citarla en un parque de Sabanalarga, Atlántico

En el parque Las Mariposas del municipio de Sabanalarga, Atlántico, quedó tendido el cuerpo sin vida de Rosaura Esther Pacheco Villafañe, una joven de 22 años a la que atacaron a tiros a plena luz del día tras ser citada en este lugar minutos antes.

La víctima, según la información inicial que ha recopilado la Policía, se encontraba en compañía de otra mujer, luego de que a ambas las hubiesen llamado para que llegaran al mencionado parque. Estando allí, un hombre se acercó, le disparó a Rosaura directo en la cabeza y huyó.

Como hipótesis en torno al crimen se analizan disputas por estupefacientes y líos de tierra. Además, llama la atención que la pareja de Rosaura también fue asesinada en mayo pasado en este mismo municipio. Se trataba de Miguel Enrique Mendoza, de 30 años, a quien le propinaron cinco disparos.

Lo más preocupante aún es que ya son 40 las mujeres asesinadas este año en el Atlántico, por lo que desde la Asamblea Departamental piden intervención de la Procuraduría para que le ponga la lupa a las políticas de género en este territorio.



"La cifra de 40 mujeres asesinadas a la fecha están indicando la gravedad de la situación, por eso le estoy solicitando de manera formal a la Procuraduría General de la Nación para que reactive la mesa de revisión en el departamento del Atlántico, se revise la ruta de atención, los procesos de articulación, porque sí se está fallando y lo están demostrando las estadísticas", expresó la diputada Alejandra Moreno.

Y es que en la última semana cuatro mujeres han sido víctimas de diferentes casos de violencia en el Atlántico, de las cuales dos han muerto y dos permanecen gravemente heridas.

Las víctimas mortales corresponden a la mencionada joven asesinada en Sabanalarga y una mujer, de 82 años, que perdió la vida en el sur de Barranquilla tras ser alcanzada por una bala perdida, en medio de un atentado que iba a dirigido a dos hombres que se encontraban cerca de ella.

Las heridas, por su parte, son una joven de 21 años que fue vilmente apuñalada por su expareja y la mujer que cayó de un cuarto piso, en medio de una discusión con su pareja sentimental.