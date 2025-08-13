Así estafaba mujer a comerciantes en Cartagena con comprobantes falsos; tenía hasta un software

Cuando recibía dos domicilios, casi al tiempo, en la puerta de su casa en el barrio Santa Rita, al nororiente de Cartagena, fue capturada una mujer dedicada a hacer compras a establecimientos comerciales de diferentes sectores de la ciudad que pagaba utilizando comprobantes de transferencias electrónicas falsas.

A la mujer, conocida como “Greys”, de 22 años, le fue encontrado en su celular un “software” con el que generaba los falsos comprobantes que enviaba una vez hacia su compra a los comerciantes de buena fe o que presentaba a los domiciliarios cuando llegaban con su pedido.

Los dos comerciantes estafados denunciaron pérdidas cercanas a los tres millones de pesos, un millón en el último mes a través de este misma modalidad.



Perdidas de los comerciantes con esta modalidad

Según reveló la Policía de Cartagena, el primer comerciante que denunció el hecho detalló que no era la primera vez que era estafada con este tipo de comprobantes falsos y que sus perdidas ascendían a más de $1.600.000 en diferentes transacciones.

A su vez, el segundo comerciante, cuyo caso fue conocido durante el procedimiento de captura, dio a conocer que la mujer también le había solicitado un pedido y al verificarlo, resultó siendo falso. En este otro establecimiento comercial, las perdidas ascienden a un millón trescientos mil pesos.

"La Policía Nacional en Cartagena continuará con estas estrategias de seguridad y patrullajes, buscando con esto, evitar actividades delincuenciales y capturar a estas personas que se dedican a afectar el patrimonio económico", puntualizó la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

La mujer fue capturada por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes.