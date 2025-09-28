Autoridades en Barranquilla investigan supuesto feminicidio: sospechoso fue capturado

Como Yolanda Stefany Arias Santos, de 25 años, fue identificada la más reciente víctima de un supuesto feminicidio ocurrido en el suroccidente de Barranquilla, específicamente en el barrio Ciudad Modesto, en hechos reportados en la mañana de este domingo 28 de septiembre.

De acuerdo con el relato de la Policía Metropolitana, la mujer fue encontrada por familiares con signos de violencia alrededor del cuello, lo que apunta a un aparente deceso por asfixia mecánica. El principal sospechoso sería su pareja sentimental, Andrés Muñoz, quien, según testigos, huyó en una motocicleta.

Los familiares manifestaron que la pareja no presentaba problemas aparentes y que el hombre era considerado un “buen muchacho” en el vecindario.

No obstante, horas después, Andrés Muñoz fue capturado en una playa de Salgar cuando intentaba lanzarse al mar, tras ser ubicado gracias al GPS instalado en su motocicleta.



El hombre vestía una camisa del Junior y, al parecer, fue rescatado por el conductor de una lancha justo en el sector donde se encontraba. La Policía Metropolitana aún no ha entregado más detalles sobre el operativo.

Cabe recordar que dos muertos y dos heridos fue el saldo que dejaron un atentado armado y un fuerte accidente de tránsito registrados en el Atlántico en las últimas horas; ambos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

En cuanto al atentado sicarial, este ocurrió en la noche del sábado a las afueras de una vivienda en el municipio de Sabanagrande, donde los atacantes dejaron tendida a su víctima, que aún no ha sido identificada.

En la madrugada de este domingo, se produjo el volcamiento de una camioneta en el norte de Barranquilla, presuntamente por la pérdida de control del vehículo por parte del conductor.

Por este accidente se confirmó la muerte de Roberto Carlos Rodríguez, de 23 años, y resultaron heridos Emmanuel Sosa y Danitza Vergara, ambos de la misma edad, quienes presentan politraumatismos en distintas partes del cuerpo.