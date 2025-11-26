En vivo
Avanza búsqueda de mujer y su hija en Barranquilla: "Aunque duela, sé que no está viva"

Avanza búsqueda de mujer y su hija en Barranquilla: “Aunque duela, sé que no está viva”

Blu Radio conoció que su pareja, llamada Luis Carlos Vengoechea, de 45 años, está retenido en la UCJ de Barranquilla al ser el principal sospechoso.

Barrio Me Quejo Barranquilla.png
Lugar en el que es buscada Dayana Carolina Ochoa en Barranquilla.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

