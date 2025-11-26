Avanza búsqueda de mujer y su hija en Barranquilla: “Aunque duela, sé que no está viva”

Turnándose con picos y palas están los vecinos del barrio Me Quejo, en el suroccidente de Barranquilla, donde fue reportada la desaparición de Dayana Carolina Ochoa y su hija de 10 años, cuyas versiones abren la posibilidad a que hayan sido asesinadas y sepultadas en su misma casa.

Las labores de búsqueda iniciaron desde tempranas horas de este miercoles, y pese a que hubo ayuda de drones de la Policía, todavía no son encontrados los cuerpos. Por ello, residentes del sector conocido como Loma Roja optaron por seguir cavando hasta que se dé la llegada de varios equipos especializados del CTI de la Fiscalía.

La hermana de la víctima, Mayra Alejanda Ochoa, declaró que tiene pocas esperanzas de encontrarlas con vida, pero sí quiere saber qué sucedió: “Quisiéramos que nos ayuden a encontrarla y que no dejen eso así porque no mataron a dos perros, ni se desaparecieron. Yo quiero hallarla sea como sea, aunque sea muy doloroso, pero quiero saber dónde está, cuál es el paradero”.

“Sé que no está bien, que aunque duela, sé que mi hermana no está viva. Ella es una persona que siempre se comunicaba conmigo, con mi hermana, con su hijo, con las personas de Venezuela. Siempre era muy comunicativa con nosotros, por llamada, por videollamada, pendiente como estábamos, nosotros también pendientes como estaba”, agregó a Blu Radio.



Blu Radio conoció que su pareja sentimental llamada Luis Carlos Vengoechea, de 45 años, está retenido en la UCJ de Barranquilla al ser el principal sospechoso de estos hechos, y por el que según vecinos surgió la versión de que Dayana se había ido del país buscando trabajo, algo que para Mayra no es nada creíble.

“Algo tuvo que haber pasado. Mi hermana no salió de su casa, porque ahí están todas sus cosas; sus documentos, sus papeles, su ropa, todo está allí. Revisé todo, incluso hasta ropa sin estrenar. La niña de la escuela supuestamente y que la sacaron por mensajes de texto. Ni si quiera fue a buscarle sus papeles, cuando ella no es así”, alcanzó a decir.

Para sus allegados no es normal que se hayan escuchado gritos de auxilio y luego excavaciones en horas de la madrugada y, de la misma forma, confirmaron con vecinos que las contiendas entre ambos eran reiterativas.

Publicidad

Luis, uno de los hombres que excava en el lugar, apunta que no se irán de allí hasta encontrar los restos de Dayana y calmar la desesperación que hoy viven sus familiares.

“Desde las 8:00 de la mañana estamos aquí buscando el cuerpo, lo más probable es que esté porque no sacó su pertenencia. Hay una sospecha de que esté en este lugar. Era una muchacha de muy buen parecer, nosotros estuvimos muchas veces dialogando cuando le compartíamos de la palabra de Dios”, contó Luis.

Por otro lado, familiares de Luis Carlos Vengoechea han denunciado amenazas en las últimas horas por sus redes sociales, sin embargo familiares de Dayana niegan que provengan de algún miembro de su circulo, pues todos están radicados en Venezuela.