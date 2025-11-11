¿Barcos taxis en Cartagena? Así es la embarcación que inspiraría proyecto de un Transcaribe Acuático

Cartagena podría estar a punto de dar un salto innovador en su movilidad, directamente sobre el mar Caribe. Se trata de un Transcaribe Acuatico, un proyecto de transporte que complementaría el sistema terrestre, utilizando embarcaciones eléctricas con una capacidad de al menos 40 pasajeros para navegar por la bahía y otros cuerpos de agua.

Es una iniciativa en desarrollo que, en su primera fase, planea establecer una única ruta y conectaría puntos como Bazurto, Bocagrande y Tierra Bomba.

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay tuvo un encuentro con la ministra sueca Jessica Rosencratz y la embajadora María Cramer para sellar una cooperación.



El Candela P-12

La delegación sueca presentó el modelo Candela P-12, una embarcación completamente eléctrica. Este barco es la musa que inspirará los futuros "barcos taxis" que operarán en el esperado Transcaribe Acuático.

Para aquellos que temen que esto sea solo un sueño de verano, el alcalde Turbay confirmó que ya ha asegurado 150 millones de dólares, específicamente, para estos proyectos de movilidad sostenible y ya se tiene fecha para la prueba piloto del Transcaribe Acuático, la cual está programada para diciembre de 2025.

