Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

¿Barcos taxis en Cartagena? Así es la embarcación que inspiraría proyecto de un Transcaribe Acuático

¿Barcos taxis en Cartagena? Así es la embarcación que inspiraría proyecto de un Transcaribe Acuático

Una delegación sueca presentó el modelo Candela P-12, una embarcación eléctrica que podría inspirar los futuros barcos taxis del Transcaribe Acuático.

