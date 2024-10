Buscan a tres menores desaparecidos en Bolívar; habrían sido reclutados por grupo armado

Hay alerta en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar, por la desaparición de tres menores de edad que habrían sido reclutados por un grupo armado. Se trata de tres adolescentes, de 14 años, que al parecer salieron de sus hogares el pasado 30 de septiembre y desde entonces sus familiares desconocen su paradero.

El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, aseguró que se ha podido establecer que los jóvenes salieron desde Morales con rumbo a Aguachica, en el departamento del César.

“Al parecer recibieron una consignación de dinero con la cual llegaron hasta Aguachica, y de ahí creemos que fueron reclutados por una organización criminal y se encuentran ahora mismo en el Catatumbo o en un Arauca, donde hay una fuerte presencia de estos grupos que están reclutando menores ”, señaló el funcionario.

A su vez, el secretario de seguridad indicó que en esta zona del sur del Bolívar delinquen grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc, y el Clan del Golfo.

“Este es el segundo reporte de reclutamiento de menores en lo que va del año en el departamento de Bolívar (…) estamos haciendo un llamado a los padres de familia para que estén muy al pendiente de los comportamiento de sus hijos, y ante cualquier cambio significativo por favor buscar ayuda, no podemos permitir que esta detestable práctica dañe el camino de nuestra juventud”, sostuvo.

Andrea García, madre de uno de los menores, aseguró en diálogo con BLU Radio que desde hace seis días viven momentos de angustia sin saber nada sobre sus hijos.

“Ella salió de la casa tipo 6:00 de la tarde, y me dijo que se iba a reunir con los otros dos niños. Al ver que no llegada empecé a llamarla y a buscar, porque ella siempre que se va a demorar me avisa, pero esta vez no fue así”, detalló.

La madre pidió apoyo de la comunidad para encontrar a los menores.

“Estamos pidiéndole a las personas de cualquier parte que si los ven que nos informen porque en verdad estamos muy preocupados. Queremos saber dónde están y si nos toca ir a nosotros mismos a buscarlos, pues nosotros lo hacemos”, dijo.

En Morales se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del ICBF, Defensoría del Pueblo y otras autoridades.

La Gobernación de Bolívar ofreció una recompensa hasta de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los menores.