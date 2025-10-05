Caen tres extorsionistas de 'Los Pachenca' que amenazaban a un soldado y a su familia

Con cobros de hasta dos millones de pesos eran extorsionados en la llamada Zona Bananera, en Magdalena, un soldado profesional y su familia por parte de tres integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los cuales fueron capturados este fin de semana por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía.

De esa manera fue informado por el mayor Jairo Alexander Cobo, comandante del Gaula Militar Magdalena, declarando además que las víctimas eran intimidadas constantemente con que serían asesinadas.

“De acuerdo con las investigaciones, los capturados, que pertenecerían a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), intimidaban mediante llamadas y mensajes amenazantes, en lo que insistían en atentar contra la vida de la víctima y la de sus allegados, si no cumplía con la exigencia económica”, se puede leer en un comunicado.

“La denuncia oportuna permitió adelantar la operación que culminó con la captura de estas personas en el momento en que recibían el dinero producto de la extorsión”, agregan.



Durante el procedimiento se incautaron dos celulares y dos motocicletas, elementos aparentemente relacionados con la actividad criminal.

Armas, referencia Foto: Pexels

De igual manera, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso judicial correspondiente.

“La Segunda Brigada del Ejército Nacional reitera su compromiso de continuar desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para desmantelar a los grupos armados organizados y continuar brindando seguridad y tranquilidad de los magdalenenses”, finaliza la autoridad.

En el Atlántico se dio otra captura importante, en este caso la de un hombre llamado Luis Carlos González Diaz, alias 'El Flaco', quien haciéndose pasar como pasajero, está presuntamente involucrado en el robo de cerca de cuatro buses de transporte urbano en Barranquilla, por lo que está en poder de las autoridades gracias a una orden judicial en su contra.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que adelantan una investigación para verificar su presunta vinculación a otros hurtos y que, al momento de su detención, ya tenía varias anotaciones judiciales.

Alias 'El Flaco', al parecer integrante de una banda dedicada a este tipo de robos, fue interceptado en el barrio Ciudad Modesto, en el suroccidente de la capital del Atlántico.