En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Caen tres extorsionistas de 'Los Pachenca' que amenazaban a un soldado y a su familia

Caen tres extorsionistas de 'Los Pachenca' que amenazaban a un soldado y a su familia

Los capturados fueron sorprendidos cuando estaban a punto de recibir cerca de dos millones de pesos.

extorsionistas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.png
Capturados presuntamente vinculados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

Con cobros de hasta dos millones de pesos eran extorsionados en la llamada Zona Bananera, en Magdalena, un soldado profesional y su familia por parte de tres integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los cuales fueron capturados este fin de semana por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía.

Vea también:

  1. Alias Chirri.jpg
    Jorge Rojas, joven de 18 años.
    Captura de video
    Caribe

    Asesinan en Soledad a joven que recibió amenazas de 'Los Pachencas' por ser ladrón de motos

De esa manera fue informado por el mayor Jairo Alexander Cobo, comandante del Gaula Militar Magdalena, declarando además que las víctimas eran intimidadas constantemente con que serían asesinadas.

“De acuerdo con las investigaciones, los capturados, que pertenecerían a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), intimidaban mediante llamadas y mensajes amenazantes, en lo que insistían en atentar contra la vida de la víctima y la de sus allegados, si no cumplía con la exigencia económica”, se puede leer en un comunicado.

“La denuncia oportuna permitió adelantar la operación que culminó con la captura de estas personas en el momento en que recibían el dinero producto de la extorsión”, agregan.

Durante el procedimiento se incautaron dos celulares y dos motocicletas, elementos aparentemente relacionados con la actividad criminal.

Armas, referencia
Armas, referencia
Foto: Pexels

De igual manera, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso judicial correspondiente.

“La Segunda Brigada del Ejército Nacional reitera su compromiso de continuar desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para desmantelar a los grupos armados organizados y continuar brindando seguridad y tranquilidad de los magdalenenses”, finaliza la autoridad.

Publicidad

En el Atlántico se dio otra captura importante, en este caso la de un hombre llamado Luis Carlos González Diaz, alias 'El Flaco', quien haciéndose pasar como pasajero, está presuntamente involucrado en el robo de cerca de cuatro buses de transporte urbano en Barranquilla, por lo que está en poder de las autoridades gracias a una orden judicial en su contra.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que adelantan una investigación para verificar su presunta vinculación a otros hurtos y que, al momento de su detención, ya tenía varias anotaciones judiciales.

Alias 'El Flaco', al parecer integrante de una banda dedicada a este tipo de robos, fue interceptado en el barrio Ciudad Modesto, en el suroccidente de la capital del Atlántico.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Magdalena

Extorsión

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad