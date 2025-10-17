Capturan a alias 'El Negro', requerido por el asesinato de un policía en Córdoba

Seis meses después del asesinato del patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez en el municipio de Sahagún, la Policía de Córdoba capturó a uno de los presuntos sicarios que participó en este crimen, un hombre conocido como alias 'El Negro' y quien al parecer venía delinquiendo como miembro del Clan del Golfo.

A partir de las investigaciones, el coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía de Córdoba, informó que alias 'El Negro', en compañía de alias 'Omar' (capturado el pasado 1 de agosto), serían los directos responsables del homicidio del patrullero.

"Alias 'El Negro' sería el segundo autor material o el segundo sicario que participó en los hechos acaecidos el día 28 de abril en el municipio de Sahagún, donde falleció o le segaron la vida al señor patrullero, adscrito a la unidad de intervención del UNDMO", recordó el oficial.

"De esa manera, logramos ya sacar de circulación a esos dos sicarios que atentaron contra la vida de nuestro compañero, esa deuda de honor que teníamos. Demostramos cómo la Fuerza Pública, después de estos hechos acaecidos, logramos dar respuesta contundente y demostrar que cualquier delincuente o cualquier grupo terrorista que quiera atentar contra la Fuerza Pública traerá sus investigaciones para poder sacar de circulación a estos actores materiales del sicariato", agregó.



'El Negro' también sería el responsable del intento de homicidio de un soldado profesional el pasado 28 de abril en San Carlos, Córdoba.

Este hombre tendría 10 años al servicio de la organización criminal 'Clan del Golfo' y no solo se desempeñaría como sicario en la subestructura Javier Yepes Cantero, sino que también estaría participando en intimidaciones y amenazas para el cobro de extorsiones en los municipios cordobeses de Sahagún, San Andrés de Sotavento, Chinú, Chimá y Tuchín.