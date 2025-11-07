Capturan a hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Soledad

En la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI), ubicada en el centro de Barranquilla, está en estos momentos en calidad de capturado Edinson Manuel García Serrano, hombre que es investigado por la caída desde un cuarto piso de su expareja sentimental, Johana Baca Echeverría, ocurrida el pasado septiembre en el conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad, Atlántico.

El operativo fue realizado por agentes del CTI de la Fiscalía y el Batallón de Policía Militar N 2 en el barrio Porvenir de Soledad, lugar en el que se escondía de las autoridades y donde además se le incautó un teléfono Motorola, utilizado ahora para recolectar material probatorio que servirá en las audiencias posteriores.

Edinson García no presenta anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), pero será judicializado en las próximas horas por el delito de feminicidio agravado tentado.

Por otro lado, reportan familiares de la víctima que Johana Baca presenta secuelas físicas y psicológicas luego del suceso y que está inmersa en un tratamiento largo para su recuperación.



Hace semanas salió a la luz un presunto audio, publicado por el portal digital HT24 Periodismo, que podría dar un giro a la investigación del caso.

En este audio, que dura más de 12 minutos, presuntamente de 20 días antes del incidente, se escucha una fuerte discusión de la pareja, que habría iniciado por la compra de cerveza.

“Qué te pasa, no me toques, si me tocas la cara te la parto y después me mandas a tu papá o a quién quieras. Yo no soy tu papá, él es un sinvergüenza, un bandido...la plata mía es mía”, dice el sujeto en el presunto audio.

Publicidad

Además, se puede escuchar cómo el hombre presuntamente violenta verbalmente al hijo menor de la mujer, a tal punto que incluso su hijo tuvo que intervenir, cuestionando el comportamiento del presunto agresor.