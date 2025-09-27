Cárcel para quinto señalado por hurto y homicidio de investigador del CTI en el Caribe

Con la ayuda de la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Fiscalía logró la deportación y posterior captura de Yordy José Arocha Argote, hombre que en las últimas horas fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías tras ser uno de los presuntos responsables del hurto y posterior asesinato del funcionario del CTI de la Fiscalía, David Antonio Sierra Palacio.

“Luego de valorar los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yordy José Arocha Argote, uno de los señalados responsables del hurto y posterior asesinato del servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio, ocurrido el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira)”, se puede leer en el comunicado del ente acusador.

“Arocha Argote escapó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades. El trabajo conjunto del CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) permitió ubicarlo y aprehenderlo en California, y coordinar su deportación a Colombia”, añaden.

Como ya se mencionó, la fiscal a cargo del caso afirmó que, en este episodio ocurrido en julio de 2023, entre Santa Marta y Riohacha, Arocha Argote habría sido importante para interceptar a la víctima en la vía Troncal del Caribe.



“En este caso, el aporte del señor Yordy José Arocha fue fundamental. Si no se tiran las papas, si no se ponen en ese lugar, el carro no se pincha; si no se pincha el carro, no se detiene y si eso no pasa, no se interceptan a las víctimas; tampoco hubiera lamentablemente acabado con la humanidad del hoy víctima el señor David Antonio Sierra”, mencionó en la audiencia.

La Fiscalía informó que, al parecer, esta persona haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en la región Caribe. Por ello, le imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado agravado, cargos que no fueron aceptados.

Así las cosas ya se suman cinco judicializaciones por este caso, entre las que destacan las de Piter Manuel Epiyu, Héctor David Fernández y Jeiner Alberto Rodríguez.