Condenan a uno de los responsables del asesinato de investigadora del CTI en La Guajira

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, ambas conductas agravadas.

Juan David Rodríguez Ochoa.png
Momentos en los que Juan David Rodríguez Ochoa fue capturado por las autoridades.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 04:28 p. m.
Editado por: Redacción BLU Radio

Un juez penal de conocimiento condenó en las últimas horas a 23 años y 5 meses de prisión a Juan David Rodríguez Ochoa, quien aceptó voluntariamente su participación en el crimen de la funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ana Isabel Mejía Córdoba, ocurrido el 14 de noviembre de 2024 en Riohacha, La Guajira.

El hombre fue declarado responsable de ser coautor material de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

Con ocasión del fallo en su contra, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá atender una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años.

La investigación orientada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial evidenció que Rodríguez Ochoa condujo la motocicleta utilizada para recoger al sicario, llevarlo al barrio Entre Ríos, donde disparó contra la servidora del CTI que conversaba con un familiar en la terraza de su lugar de residencia, y posteriormente facilitar su huida del lugar.

El hoy sentenciado fue capturado el pasado mes de julio por personal del CTI en Riohacha. Durante las audiencias concentradas aceptó su responsabilidad en el crimen y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Desde entonces permanece privado de la libertad.

