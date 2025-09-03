Carnaval de Barranquilla ya tiene rey momo y reyes infantiles: aquí los detalles

Barranquilla ya tiene a su Rey Momo y Reyes del Carnaval de los Niños 2026. La junta directiva del Carnaval designó en las últimas horas a Adolfo Maury Cabrera como el Rey Momo del Carnaval, quien liderará esta fiesta junto a la Reina Michelle Char Fernández y los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Informó Carnaval que Adolfo Maury Cabrera, de 55 años, es director de la danza más antigua de esta fiesta: el Congo Grande de Barranquilla, un baluarte cultural que cumple 150 años de tradición. Maury Cabrera es la cuarta generación de esta danza, una dinastía que conserva un legado cultural que ha trascendido generaciones y que hoy también integran sus hijos y nietos.

Es Técnico en Mantenimiento Industrial, percusionista, amante del tambor, heredero de una de las danzas negras afrodiaspóricas de la costa Caribe colombiana, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación este 2025, legado de su abuelo Ventura Cabrera.

Bajo su liderazgo, el Congo Grande ha obtenido 17 Congos de Oro y recibió el Premio Aporte a la Tradición de la Secretaría de Cultura cuando la danza cumplió 147 años. Es fundador del Semillero de la Danza del Congo Grande Infantil Nueva Generación, además recibió el Reconocimiento al Mérito y Aporte al Carnaval otorgado por la Alcaldía de Barranquilla. Además, ha acompañado a su grupo a ciudades del mundo como Miami, Nueva York, Japón y Madrid.

“Me siento profundamente honrado al recibir esta designación y que sea precisamente en los 150 años del Congo Grande. Es un honor para mí, para esta danza que llevo en el alma, y para todas las generaciones que han mantenido viva esta tradición de nuestra fiesta. Siempre he dicho que el Carnaval es un estilo de vida y nosotros lo hemos transmitido como una herencia invaluable. Como Rey Momo 2026 me comprometo a seguir exaltando nuestra cultura, patrimonio y tradiciones para que lleguen a todos los rincones del mundo”, manifestó Maury.

Por otro lado, Sharon Acosta Tobón y Joshua Ortiz Melendrez son herederos de un valioso legado familiar. Sharon representa la tercera generación de una dinastía musical que ha hecho parte del Carnaval, mientras que Joshua continúa la estirpe que, desde hace tres generaciones, ha mantenido viva la danza del Garabato.

Sharon Acosta, de 11 años, es una barranquillera estudiante del colegio Royal School. Es hija de Jazmín Tobón y Alcibiades “el Checo” Acosta, conocido como el Príncipe del Carnaval y nieta de Alci Acosta, una familia de la que aprendió a amar la cultura, el arte y la música. Desde los tres años ha adquirido formación en danza, además es pianista y gimnasta.

El Rey Momo del Carnaval de los Niños es Joshua Enrique Ortiz, de 10 años, integrante del Garabatico de la 8, donde personifica a la Muerte. También, ha sido parte activa de la Cumbiamba La Revoltosa y el grupo de mapalé Afro King, lo que demuestra la diversidad y su amplio conocimiento de las danzas y las diferentes expresiones folclóricas del Carnaval.

Es hijo de Enrique Ortiz y nieto de Martha Salas, quienes lo han educado en el amor a las tradiciones y al garabato. Es estudiante del colegio IED María Cano, desde donde dirige y transmite los saberes de la danza del garabato, inspirando a niños y niñas a valorar y preservar la riqueza cultural del Caribe. Desde 2024 es Caporal del Garabatico de la 8, siendo un gran embajador de esta danza tan importante para el Carnaval de Barranquilla.

“Los reyes del Carnaval son un símbolo de familia, de tradición y de legado. Juntos nos recuerdan que el Carnaval se hereda, se vive y se comparte entre generaciones, y que en su alegría late el orgullo y el futuro de nuestra ciudad”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla tras la designación.

Con la monarquía carnavalera completa, comienza la cuenta regresiva para el Carnaval de Barranquilla 2026, que se vivirá del 14 al 17 de febrero.