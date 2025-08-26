Condenan a más de 31 años de cárcel a feminicida de una docente en Montería

Condenaron a Ángel Custodio Monte a 31 años y un mes de prisión al ser encontrado responsable de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Cargos que fueron aceptados por el procesado.

Este hombre, según la investigación, le quitó la vida a su exesposa, la docente Edilma Guzmán, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 30 de abril, debajo el puente del río San Pedro, jurisdicción de Puerto Libertador (Córdoba), amarrado a la motocicleta que usaba para ir a su trabajo.

La profesora había sido reportada como desaparecida dos días antes, luego de que saliera hacia su lugar de trabajo en la vereda Alto La Ye. Las últimas imágenes que se tienen de ella quedaron registradas en cámaras de seguridad de la vía por la que se movilizó.



Sobre el ataque

La Fiscalía General de la Nación demostró que el hombre, de 58 años, quien fue detenido el pasado 1 de mayo por autoridades indígenas, atacó a la víctima, luego de interceptarla en el camino que recorría en su motocicleta, tras lo cual la agredió físicamente y la asfixió.