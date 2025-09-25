Construcción de nuevo aeropuerto en Cartagena, en veremos: piden aval urgente al Gobierno nacional

En medio de su visita a Medellín para la instalación del evento de los 80 años Fenalco, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, criticó que el Gobierno nacional aún no le haya dado el visto bueno para que se construya un nuevo aeropuerto en la capital de Bolívar.

Hay que destacar que actualmente en la terminal aérea Rafael Núñez se están realizando algunas modificaciones que a la fecha registran varios meses de atrasos, situación por la que Turbay fue enfático en asegurar que le ha pedido en reiteradas ocasiones a la Nación que dé la luz verde para que se puede construir un nuevo aeropuerto.

“Tenemos ya 20 meses, 25 días de estar discutiendo con el Gobierno nacional para que por fin le dé el visto bueno al nuevo aeropuerto de la ciudad. La ciudad necesita un nuevo aeropuerto”, mencionó desde Medellín el mandatario cartagenero.

Según detalló Dumek Turbay, el proyecto de Bayunca podría ser una solución que daría mayores réditos a la ciudad, pues el tiempo que se demorarían las obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, es el mismo tiempo en el que se construiría un nuevo aeropuerto en Cartagena con recursos privados y sin inversión del Gobierno nacional.



Por su parte, el mandatario fue enfático en insistir que el proyecto debe ser una prioridad para Cartagena, Bolívar y Colombia, ya que la 'ciudad amurallada' se ha convertido en un bastión importante del turismo y de la economía del país, por lo que tener una terminal aérea en óptimas condiciones es una necesidad para los cartageneros.

Finalmente, hay que mencionar que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez mueve más de 7 millones de pasajeros al año y es la tercera terminal aérea con mayor tráfico en el país solo después del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.