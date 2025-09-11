Convocan jornada de oración en Atlántico por sacrilegio cometido en una parroquia

La indignación se tomó las calles del barrio Simón Bolívar de Barranquilla, donde los feligreses católicos fueron sorprendidos por un robo particular: unos delincuentes ingresaron el lunes 8 de septiembre a la parroquia Santa Marta para llevarse el sagrario en el que estaban las hostias consagradas.

Al parecer, los hechos se presentaron en medio de las obras de reparación que están siendo realizadas en el templo, lo que llevó a que un alto número de personas ingresaran ese día a llevar elementos. Por esto, no fue posible identificar a los responsables.

De acuerdo con el padre Arquímedes González, párroco del templo, los feligreses empezaron una búsqueda en la zona, con la esperanza de encontrar en los alrededores alguna pista del paradero de estos objetos sagrados, siendo que las hostias son consideradas, tras el rito de consagración, como parte del cuerpo de Cristo.

"Uno de los feligreses encontró en el patio del templo, debajo de los escombros, el sagrario con todos los elementos robados. Como que se confundieron y pensaron que por ser dorado, era de oro, pero no es así", explicó.

Pese a que las hostias fueron halladas, la parroquia tuvo que ser cerrada a servicios religiosos, los cuales solo serían retomados este jueves 11 de septiembre, luego de que el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Emiro Salas, realice una ceremonia de desagravio en la que pedirá perdón por lo ocurrido.

"Este jueves todas las parroquias del Atlántico estarán en oración y pidiendo perdón por lo ocurrido. Además, se va a pedir por la conversión de los responsables del hurto para que se arrepientan. La persona una vez hace eso, queda excomulgada, pero se ha expedido una excomunión y tiene que pedir el indulto.", contó.

"Mañana habrá ayuno y oración. Hoy a las 6:30 será la misa de desagravio en la plaza de la parroquia. Habrá cadena de oración por el desagravio. Lo que vamos es a desagraviar. Desde el mismo momento que nos dimos cuenta. Primero para orar por la recuperación de las hostias consagradas y luego por el perdón", dijo.