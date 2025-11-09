Cuatro muertos y dos heridos tras varios atentados sicariales en Barranquilla

En búsqueda de pistas concretas están las autoridades en Barranquilla para encontrar a los responsables de tres incursiones criminales aisladas, que solo este fin de semana, acabaron con la vida de cuatro personas y dejaron heridas de gravedad a otras dos.

El primer caso sucedió en el barrio Ciudadela Metropolitana, de Soledad, donde los cobradiarios Víctor Movilla Jinete, de 24 años, y Jasen Fernando Barrios, de 31, fueron blanco de disparos cuando departían en una terraza.

De hecho, en el atentado sucedido en las horas del mediodía del sábado, Víctor falleció en el lugar de los hechos (Carrera 7A con Calle 50), mientras que su amigo Jasen Fernando tuvo complicaciones de salud cuando era remitido hacia el Hospital Universidad del Norte, proveniente del Hospital Materno Infantil de Soledad.

Horas después, cuando el reloj marcaba casi las 5:00 de la tarde, pero en el barrio San Nicolás, ubicado en la localidad Suroriente de Barranquilla, fue ultimado Jesús Andrés Pinilla, de 31 años, en hechos que dejaron herida a su esposa Jessi Jhoana Silva y a su suegra, una adulta mayor de 90 años llamada María del Rosario Castro.



Foto: referencia, AFP

Los familiares estaban pasando un tiempo agradable a las afueras de su vivienda cuando, según relatan los reportes, fueron sorprendidos por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y realizó varios disparos, causándoles las heridas.

Aunque no hay indicios de los móviles de este ataque criminal, la Policía sí reportó que el fallecido contaba con una anotación judicial por el delito de hurto en 2018.

Ese fue el mismo modus operandi con el que otros sicarios, ya en la tarde de este domingo 9 de noviembre, le quitaron la vida a un hombre de 38 años llamado Robinson Jesús Machado Mercado, en la Carrera 12 Sur con Calle 46, jurisdicción del barrio Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

El hoy occiso no se percató de sus agresores, quienes le dispararon mortalmente en el cuello antes de darse a la huida. Este caso en particular fue asignado a agentes de la Seccional Vida de la Sijín en la Policía Metropolitana de Barranquilla.