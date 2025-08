“Cuiden a sus hijos”: mensaje de Alcaldía de Barranquilla por inseguridad en la ciudad

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aprovechó en las últimas horas un encuentro con la comunidad para pedirles a los padres de familia que “cuiden y protejan a sus hijos”, como una estrategia para reducir la inseguridad, el tráfico de estupefacientes y las extorsiones, las cuales hoy son perpetradas por población juvenil en su mayoría.

Dijo el mandatario barranquillero que la presencia de más jóvenes en las calles se deriva luego en la necesidad de más policías en la capital del Atlántico, en el marco de su discurso en la entrega de un parque para el barrio Los Trupillos.

“Cuiden a sus hijos, protejan a sus hijos. Ellos son la planta de ese hogar, si uno no les echa abono, no los cuida, no los abraza, no los quiere, el hijo sale mal. Y Barranquilla se pone mal”, dijo inicialmente.

“Entonces queremos más policías, porque hay niños malos en la calle, consumiendo, extorsionando, atracando. Sin embargo, si esa plantica o ese árbol que está en la casa como hijo nuestro, lo abonamos, lo cuidamos, lo podamos, le quitamos la malecita, ese hijo va a salir bueno. Barranquilla necesitará menos policías. ¿O no es así?”, agregó.

Policía. Foto: Referencia AFP.

El alcalde siguió diciendo que es una “dura radiografía, pero si cuidamos a nuestros hijos, a Barranquilla no la detendrá nadie”.

Finalmente, Char apuntó que esta debe ser una tarea tanto de la Alcaldía Distrital como de las familias, cuyo trabajo unido puede traer resultados poderosos. “A Barranquilla nada le queda grande, estamos a otro nivel”.

El alcalde Alejandro Char también llegó hasta la urbanización Las Gardenias para iniciar la construcción de una doble calzada de 300 metros de longitud y 7,80 metros de ancho cada una, que conectará este sector con la avenida Cordialidad, una de las tantas peticiones de esa comunidad.

“Esto significa salida directa del barrio, acceso al transporte público, más seguridad, valorización, desarrollo y calidad de vida para miles de familias. Además, también vamos a instalar redes de acueducto y alcantarillado, construir andenes, bordillos y adecuar el espacio público que su comunidad necesita”, les prometió.