Declaración juramentada de Day Vásquez "sí fue voluntaria": Fiscalía

La tarde de este miércoles intervino la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro para pedir al juez que no tenga en cuenta varias de las solicitudes presentadas por la defensa sobre excluir ciertas pruebas. Por ejemplo, la Fiscalía rechaza que se pretenda excluir del juicio la declaración rendida por Daysuris Vásquez y el celular que ella entregó como evidencia.

La fiscal Lucy Laborde sostiene que la declaración juramentada que entregó Daysuris “sí fue voluntaria” y que cualquier reclamo sobre esto le corresponde hacerlo a ella, no a la defensa de Nicolás.

El ente acusador también insistió en que, contrario a lo dicho por el abogado de Petro, “no se rompió la cadena de custodia” del celular entregado por Vásquez, pues este luego fue retenido para la extracción de toda la información, en un proceso que fue avalado por un juez de control de garantías.

"El juez dio legalidad formal y material a la actividad de la extracción de la información, no solo la entregada voluntariamente por Daysuris, sino también la restante que se encuentra en el celular iPhone 13 Pro Max. Allí no se rompió la cadena de custodia. Allí el protocolo de cadena de custodia se encuentra intacto", afirmó Laborde.



Rechazan videos expuestos por la defensa

Laborde también rechazó y dejó claro que no hacen parte del acervo probatorio los videos expuestos este miércoles por la defensa, en los que se observa a Day en traje de baño disfrutando de la piscina de una casa que habría sido adquirida por Nicolás y por ella cuando eran pareja.

Para el abogado de Petro esto demuestra que era Daysuris quien gozaba de los bienes adquiridos, no obstante, para la fiscal, la exhibición de estas imágenes en audiencia es una clara violación a la intimidad.

"No se encuentran en el traslado ni en el descubrimiento que se efectuó en este proceso y se violaron garantías y derechos fundamentales, tales como la intimidad de la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro", dijo la fiscal.



Intervención del Ministerio Público

Este miércoles también intervino el delegado de la Procuraduría, Henry Francisco Bustos, quien cuestionó si hubo o no vulneración de derechos para Day Vásquez cuando ella declaró ante la Fiscalía. Contrario a lo dicho por la defensa de Petro Burgos, el Ministerio Público consideró que Vásquez sí actuó de manera voluntaria al entregar su declaración en su propia casa.

Ahora bien, en lo que sí respaldó el Ministerio Público a la defensa de Nicolás es que en el juicio contra el exdiputado no deben ser tenidas en cuenta ninguna de las declaraciones que él rindió como parte del fallido principio de oportunidad.

"Eso no puede ser utilizado simple y sencillamente porque ese anunciado principio de oportunidad, del que tanto se habló, pues no se concretó. Nunca fue presentado ni aprobado por un juez y por supuesto que no puede ser utilizado en su contra", afirmó el delegado Bustos.

Agregó el delegado de la Procuraduría que tampoco se deben admitir en el juicio oral las declaraciones o entrevistas que haya entregado Day Vásquez por fuera del proceso, máxime cuando se está pidiendo que sea llamada a declarar en dicho juicio.

Bustos, a su vez, criticó que se hayan filtrado las imágenes del operativo de captura de Nicolás Petro en la que se observan desnudos a él y a su pareja embarazada. Consideró que eso es una violación a la intimidad y que la Fiscalía debe hallar a los responsables y tomar correctivos.