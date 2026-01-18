“Declaro abierto este reino de sabor y de delicia hasta el Miércoles de Ceniza”: reina del Carnaval

La noche empezó con un homenaje del músico Chelito De Castro y su orquesta al gran Joe Arroyo, entonando varios de sus éxitos, como ‘En Barranquilla me quedo’. Con las notas de su piano, las más de 18.000 personas que empezaron a ingresar al estadio Romelio Martínez desde las 4 de la tarde bailaron, corearon y aplaudieron al músico barranquillero.

Pasadas las 9 de la noche, la reina llegó a la tarima en compañía de toda su realeza, para recibir las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien resaltó el interés de Michelle por destacar la tradición de la fiesta.

“Barranquilla está feliz porque has hecho un Carnaval espectacular, te has metido a los barrios, te forjaste en (la danza) Fuerza Negra, le has dado mucha importancia a los grupos folclóricos”, mencionó el mandatario, quien le entregó a la reina el poder simbólico para dirigir la ciudad hasta el Miércoles de Ceniza.

Hay que destacar que la reina lució el vestido ‘Mulata de colores’, una fantasía del diseñador Jean Robechi, inspirado en la cultura que converge entre el río y el mar. Asimismo, el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, recibió el Cetro de Mando y los reyes del Carnaval de los niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, los bastones de Mando para liderar juntos el Carnaval 2026.



Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Foto: Suministrada

Después del acto protocolario, comenzó el show de Michelle junto a 700 artistas que se tituló ‘Raíz Negra’ y evocó ritmos africanos y caribeños que suenan fuerte en las verbenas y estaderos barranquilleros.

La puesta en escena, que contó con la dirección de Pedro Díaz, un referente de la danza en Barranquilla, rindió tributo a la diáspora africana y la transformación cultural que dio origen al carnaval.

Los 700 artistas en la tarima dispuesta en el Romelio Martínez celebraron la riqueza musical y dancística del Caribe afroantillano. Luego, continuó con una exaltación a San Basilio de Palenque como cuna de resistencia y libertad en voces de las cantadoras Lina Babilonia y La Carmen, para luego aterrizar en el Carnaval de Barranquilla, teniendo como insignias el mapalé, son de negros y la danza del congo, protagonizada por el Congo Grande de Barranquilla, danza ancestral que este 2026 conmemora 150 años de participar ininterrumpidamente en la fiesta y que dirige el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera.

El espectáculo cerró escenificando los barrios populares de Barranquilla con sus verbenas y casetas, con el ritmo de las reinas populares, la soberana Michelle y Sharon Ortiz, reina del Carnaval de los Niños.

En el clímax de la noche, la soberana del Carnaval leyó su bando en el que ordenó, entre varias cosas, que la fiesta dure hasta el Miércoles de Ceniza.

“Quiero que todos me recuerden no por baile ni por vestidos, sino por ser la Reina que los lleva presentes en cada latido. Ahora pido que todos se paren y hagan ruido, que Carnaval no es Carnaval si ustedes no están conmigo. Declaro abierto este reino de sabor y de delicia desde aquí hasta el Miércoles de Ceniza”, recitó la Reina ante el júbilo del público.

La noche en el Romelio Martínez culminó con la presentación de artistas como el Grupo Niche, Iván Villazón y Luister la Voz, entre muchos otros.