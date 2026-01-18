En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Declaro abierto este reino de sabor y de delicia hasta el Miércoles de Ceniza”: reina del Carnaval

“Declaro abierto este reino de sabor y de delicia hasta el Miércoles de Ceniza”: reina del Carnaval

En un estadio Romelio Martínez abarrotado por más de 18.000 personas, la reina de la fiesta barranquillera, Michelle Char Fernández, marcó el inicio de las carnestolendas con la lectura del bando.

