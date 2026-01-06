En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "Vayan preparando el sancocho": la reacción de Beéle al confirmar su presencia en el Carnaval 2026

"Vayan preparando el sancocho": la reacción de Beéle al confirmar su presencia en el Carnaval 2026

A través de una videollamada, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le dio la noticia a Beéle. Durante la grabación se le vio muy emocionado por cantarle a su ciudad en la fiesta más importante de la capital del Atlántico.

