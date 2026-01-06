"Vayan preparando el sancocho": la reacción de Beéle al confirmar su presencia en el Carnaval 2026

Beéle regresa a casa: La capital del Atlántico y toda Colombia se preparan para un encuentro histórico este sábado de Carnaval. El estadio Romelio Martínez será el escenario donde la ciudad recibirá a uno de sus hijos más queridos: Beele, el artista que, desde el popular barrio Simón Bolívar, ha logrado romper récords y elevar el nombre de Barranquilla a niveles internacionales.

A través de una videollamada, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le dio la noticia al artista. Durante la grabación se le vio muy emocionado por cantarle a su ciudad en la fiesta más importante de la capital del Atlántico.



Un reconocimiento a su trayectoria

En el marco de una noche que promete ser especial, el joven intérprete será homenajeado por sus logros globales mediante la entrega del prestigioso Congo de Oro.

Este galardón simboliza no solo su éxito comercial, sino el respeto de una ciudad que lo ha visto crecer como referente de la música urbana actual.

"El mayor orgullo que se puede llevar un artista es ser amado por su propia gente", afirmó el cantante, señalando que para él es una satisfacción única escuchar que su música suena en cada cuadra y rincón de los barrios barranquilleros.



La aparición de Beéle en el Carnaval de Barranquilla será el próximo sábado 14 de febrero. Con la espontaneidad que lo caracteriza, el artista confesó que ya cuenta los días para el gran evento y que el ambiente festivo ya comenzó para él:

"Ya mandó a preparar el sancocho desde ya", comentó entre risas al referirse a la espera por el gran sábado de carnaval