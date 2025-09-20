Decretan día sin carro en Montería para este lunes: conozca todos los detalles

Con el objetivo de promover una movilidad sostenible y disminuir los niveles de contaminación ambiental, la Alcaldía de Montería decretó una jornada del Día sin Carro, que tendrá lugar este lunes 22 de septiembre de 2025, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En el Decreto 0315 del 8 de septiembre de 2025, firmado por el alcalde Hugo Kerguelén García, se establece la restricción para la circulación de vehículos automotores que usen combustibles fósiles, híbridos, motocicletas y otros tipos de motorizados contaminantes en la zona urbana de la ciudad durante ese horario.

“Tendremos una movilidad distinta. Vamos a pensar en el planeta, en nuestra salud y en la Montería que queremos construir: más sostenible, activa y amable con el medio ambiente”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén.

Foto: Alcaldía de Montería.

La medida contempla el cierre de importantes tramos viales para vehículos automotores como la Avenida Primera, entre calles 21 y 37 (de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.), la Carrera 7, entre la Avenida Circunvalar Sur y la calle 41 (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.), y las Carreras 8 y 8A, entre la Circunvalar Sur y la calle 41 (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.).



Entre los vehículos que quedarán exentos de esta medida están los de transporte público colectivo e individual, ambulancias, organismos de emergencia y seguridad, transporte escolar autorizado, vehículos eléctricos, bicicletas asistidas, transporte de alimentos, valores y residuos biológicos, entre otros detallados en el decreto.

Durante esta jornada, también se desarrollará una programación especial con actividades ambientales, deportivas y de salud, como siembra de árboles, jornadas de salud comunitaria, sesiones de aeróbicos y la habilitación de tramos viales para ciclistas y peatones, incentivando el uso de medios alternativos como la bicicleta.

Por último, la secretaria de Tránsito, María Fernanda López, indicó que “la jornada estará acompañada de operativos de control por parte de las autoridades de tránsito y Policía Metropolitana, quienes aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.