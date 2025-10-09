Delfines y ballenas se dejaron avistar en aguas de La Guajira

Un grupo de delfines acompañó el viaje del equipo de salvavidas de Riohacha, en La Guajira, que practicaba buceo a unos 8 kilómetros de las playas de la ciudad. La experiencia fue única cuando alrededor de 12 delfines se aproximaron a la lancha y nadaron junto a los salvavidas durante su recorrido.

“Una belleza, en el sentido de que ellos se colocaban en la parte de la proa, en la parte de adelante, y daba la impresión de que eran unos niños jugando. Cuando veían que uno los estaba observando, saltaban como si tuvieran una inteligencia única. De verdad fue muy emocionante”, dijo Boris Pinzón, líder del grupo de salvavidas de Riohacha.

Pero no ha sido el único avistamiento. En aguas de Punta Gallinas, en la Alta Guajira, un grupo de turistas franceses disfrutó de un baño acompañado de ballenas piloto.

“Vinimos 14, la familia desde Pereira, y encontrarse con esa belleza de animales es algo espectacular. Uno no piensa hallarlos y sería muy hermoso para toda la familia, una experiencia para toda la vida”, expresó Guillermo Castaño, un turista que está en La Guajira y sueña con encontrarse con un grupo de delfines o ballenas.



La presencia de delfines y ballenas piloto significa que el ecosistema marino está bien conservado y que en ese espacio hay alimento suficiente para satisfacer las necesidades de diversas especies.