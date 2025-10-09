En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás
Pacto Histórico
Murió Miguel Ángel Russo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Delfines y ballenas se dejaron avistar en aguas de La Guajira

Delfines y ballenas se dejaron avistar en aguas de La Guajira

La presencia de delfines y ballenas piloto significa que el ecosistema marino está bien conservado y que en ese espacio hay alimento suficiente para sus necesidades.

delfines-y-ballenas-avistados-en-la-guajira.jpg
Delfines y ballenas avistados en La Guajira.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Un grupo de delfines acompañó el viaje del equipo de salvavidas de Riohacha, en La Guajira, que practicaba buceo a unos 8 kilómetros de las playas de la ciudad. La experiencia fue única cuando alrededor de 12 delfines se aproximaron a la lancha y nadaron junto a los salvavidas durante su recorrido.

“Una belleza, en el sentido de que ellos se colocaban en la parte de la proa, en la parte de adelante, y daba la impresión de que eran unos niños jugando. Cuando veían que uno los estaba observando, saltaban como si tuvieran una inteligencia única. De verdad fue muy emocionante”, dijo Boris Pinzón, líder del grupo de salvavidas de Riohacha.

Pero no ha sido el único avistamiento. En aguas de Punta Gallinas, en la Alta Guajira, un grupo de turistas franceses disfrutó de un baño acompañado de ballenas piloto.

Lea también:

  1. Nueva EPS crisis 2025, Contraloría General advertencia salud, Julián Niño Contralor Delegado en Salud, pasivos EPS Colombia, deuda Nueva EPS 21 billones, crisis del sistema de salud en Colombia, anticipos EPS irregularidades, Superintendencia Nacional de Salud Nueva EPS, intervención gobierno EPS, futuro de los usuarios de la Nueva EPS, cierres de servicios Nueva EPS, acceso a medicamentos EPS, tutelas por salud en Colombia, reforma al sistema de salud colombiano, efecto dominó sistema de salud
    Nueva EPS
    Foto: Gemini/Nueva EPS
    Caribe

    Reactivan servicios a usuarios de Nueva EPS en Cesar y La Guajira tras abonos a IPS

“Vinimos 14, la familia desde Pereira, y encontrarse con esa belleza de animales es algo espectacular. Uno no piensa hallarlos y sería muy hermoso para toda la familia, una experiencia para toda la vida”, expresó Guillermo Castaño, un turista que está en La Guajira y sueña con encontrarse con un grupo de delfines o ballenas.

La presencia de delfines y ballenas piloto significa que el ecosistema marino está bien conservado y que en ese espacio hay alimento suficiente para satisfacer las necesidades de diversas especies.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

La Guajira

Medioambiente

Publicidad

Publicidad

Publicidad