Denuncian amenazas contra 13 funcionarios del Inpec en Barranquilla

En medio del plan pistola que adelantan grupos criminales en el país contra funcionaros del Inpec, se conoció que en la regional norte del al entidad, hay por lo menos 13 funcionarios bajo amenazas contra sus vidas.

Se trata de siete miembros del Inpec que laboran en la cárcel Modelo y 6 más que están en la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, entre ellos los directores de los estos centros de reclusión. Las amenazas provendrían de los grupos criminales ‘El Mago’ y la banda ‘Milagrosa’.

El director regional del Inpec, Jim Nelson Muñoz denunció que esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección, a quién le pidieron reforzar la seguridad de los servidores públicos, sin embargo, afirman que no les han prestado atención.

El temor entre los funcionarios crece luego de que este miércoles se registrada un nuevo atentado con explosivo el cual fue lanzado contra las instalaciones de la sede de la cárcel Modelo de Cúcuta.



Hernando Vitola, miembro del sindicato del Inpec en Barranquilla, indicó que se han sentido abandonado por las autoridades: “Constitucionalmente, la Policía Nacional como segundo anillo de seguridad y el Ejército, como tercer anillo de seguridad, debería estar en este momento salvaguardando las instalaciones tanto de la Penitenciaría El Bosque como la cárcel Modelo, cosa que no está sucediendo. Eventualmente envían de los CAI una patrulla con dos motorizados, pero no es lo que se requiere”, señaló.

El sindicalista agregó que “estas instituciones deben estar de manera permanente en las instalaciones de los establecimientos carcelarios, cosa que no está sucediendo, por ello hago un llamado”, señaló.