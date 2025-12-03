Emiten alerta en la Sierra Nevada de Santa Marta: grupos armados ponen en riesgo a la población

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020 de 2025, en la que advierte un riesgo alto y urgente para las comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Según el Ministerio Público, el escenario está determinado por la escalada de confrontaciones entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, dos estructuras armadas que disputan el control territorial y las rentas criminales en la región.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas explicó la gravedad del documento, que abarca los tres departamentos donde se extiende el macizo montañoso: Magdalena, Cesar y La Guajira. “La Alerta Temprana 020 de 2025 está en un nivel de riesgo alto, lo cual es supremamente delicado. Es una alerta amplia que comprende 23 municipios donde se ha identificado un escenario de violencia que afecta a comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y población LGBTIQ+”, señaló.

Dimas detalló que la Defensoría reconoce un control hegemónico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas como Santa Marta, Ciénaga y parte del norte del Magdalena, donde el EGC no tiene injerencia. Sin embargo, también advierte un avance del Ejército Gaitanista hacia otros municipios del Magdalena, Cesar y La Guajira, lo que configura una disputa abierta y una fragmentación del dominio armado.

“La alerta identifica dinámicas como homicidios, reclutamiento forzado, violencia basada en género, amenazas y extorsión. Son 18 recomendaciones urgentes para prevención y protección, cuatro para la justicia y seis para políticas públicas, que deben implementarse sin dilación”, añadió.



La Defensoría también señala la incidencia del conflicto en sectores portuarios de Santa Marta y corredores estratégicos usados para expansión territorial y actividades ilícitas.

La Alcaldía de Santa Marta pidió esta actualización desde 2024

La alta consejera para la Paz del Distrito, Jennifer del Toro, afirmó que esta alerta representa un reconocimiento institucional a las denuncias que se han elevado desde Santa Marta frente a la reconfiguración del conflicto.

“La emisión de la alerta temprana significa el reconocimiento de la Defensoría a las denuncias de autoridades locales y organizaciones sociales sobre la escalada de violencia asociada a la disputa entre dos grupos armados que operan en el territorio”, expresó.

Del Toro recordó que, desde hace un año, la Alcaldía de Santa Marta —en cabeza del alcalde Carlos Pinedo Cuello— solicitó la actualización de la alerta temprana para que reflejara la nueva dinámica del conflicto y recomendara medidas excepcionales de seguridad.

“Pedimos que la alerta diera cuenta de la reconfiguración del conflicto armado y recomendara actuaciones extraordinarias para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades. Hoy celebramos que esas 38 recomendaciones hayan sido emitidas”, aseguró.

Asimismo, destacó que el Ministerio del Interior convocó a una reunión este viernes para revisar el plan de acción que permitirá ejecutar de manera inmediata las medidas sugeridas por la Defensoría. “Para que estas recomendaciones no queden solo en el papel, se necesita una coordinación eficaz entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los 23 municipios incluidos en la alerta. Confiamos en que esta intervención excepcional permita recuperar el orden, la tranquilidad y la seguridad en nuestros territorios”, añadió.

Por su parte, organizaciones indígenas, campesinas y ciudadanía en general esperan que, con esta alerta temprana, se activen respuestas reales y efectivas para frenar la violencia que afecta históricamente a la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Defensoría insistió en que el documento no es un informe más, sino una hoja de ruta para que las autoridades prevengan violaciones a los derechos humanos y actúen antes de que los riesgos se conviertan en hechos irreparables.