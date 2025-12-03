En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Emiten alerta en la Sierra Nevada de Santa Marta: grupos armados ponen en riesgo a la población

Emiten alerta en la Sierra Nevada de Santa Marta: grupos armados ponen en riesgo a la población

La Defensoría advierte un escenario de riesgo alto en la Sierra Nevada y 23 municipios de 3 departamentos, debido a la confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad