Criminales armados hostigan estación de policía en Buritaca, Santa Marta: no hubo heridos

Un grupo de presuntos integrantes de una estructura delincuencial protagonizó un hostigamiento contra la Estación policial del corregimiento de Buritaca, en Santa Marta, hechos que afortunadamente no dejaron personas heridas.

El reporte de la Policía Metropolitana indica que los criminales arribaron al sitio movilizados en varios vehículos, desde donde dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad utilizando armamento de largo alcance.

De inmediato, los uniformados intentaron resguardarse y priorizar la seguridad de las instalaciones, antes que responder a las balas.

Luego, siendo informado el episodio, fueron enviados refuerzos a la zona mencionada desde la capital del Magdalena.



Hay que decir que la Policía activó un programa metodológico de investigación en coordinación con la Fiscalía con el fin de esclarecer el atentado y avanzar en la plena identificación de los involucrados, así como a la estructura a la que pertenecían.

“Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que contribuya al avance de la investigación, a través de la línea 123 o la línea contra el multicrimen: 314 358 7212.” se puede leer en un comunicado de la institución armada.

Precisamente en Ciénaga, Magdalena, también se presentó recientemente un ataque criminal que acabó con la vida de tres personas y dejó herida a una, para lo que todo un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía ya fue asignado para esclarecer el triple homicidio.

Publicidad

El panorama es preocupante, según expertos en seguridad como Norma Vera Salazar, quien habla de un registro de 452 homicidios en el Magdalena este año, 85 de ellos ocurridos solo en Ciénaga y el 72 % de los mismos dejando como víctimas a menores de 26 años.

“La situación en el Magdalena es bastante compleja, teniendo en cuenta que ambos grupos tienen consolidadas gobernanzas armadas y hay una herencia del paramilitarismo en las formas de exposición que incluyen videos públicos de vulneración de los derechos humanos, asesinatos, desmembramientos y un portafolio criminal en el que se encuentran también la extorsión y el narcotráfico”, dijo inicialmente.