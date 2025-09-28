En Atlántico agilizan trámites judiciales con el uso de la inteligencia artificial

Luego de que Barranquilla fuera epicentro del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para estos días se tiene un balance positivo de la ‘AtlantIA’, la herramienta presentada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la cual es un software de inteligencia artificial que ha permitido el ahorro de 3,3 billones de pesos en litigios.

La herramienta, desarrollada con el apoyo de la Secretaría Jurídica Departamental, combina una amplia base de datos digitalizada con un sistema de razonamiento algorítmico que permite contestar demandas y consultas legales con mayor rapidez, precisión y eficiencia.

El mandatario departamental explicó que ‘AtlantIA’ incorpora todas las providencias judiciales en las que ha sido parte el departamento desde 2012, además de algoritmos que analizan precedentes jurisprudenciales para elaborar respuestas jurídicas fundamentadas.

Añade que esto permite reducir costos en la defensa judicial y preservar los recursos públicos.



“Por esta razón siempre buscamos actualizar nuestra defensa judicial de la mano con la inteligencia artificial, por lo que hemos logrado conseguir resultados positivos desde el año 2016 durante mi segunda administración como gobernador, cuando implementamos una línea de defensa jurídica parametrizada y mejorada”, enfatizó.

Agregó que con este software se pueden dar contestaciones de demandas tipo, por cada una de las tipologías de demandas que tenía el departamento, clasifica las diferentes tipologías de procesos judiciales y hace un análisis detallado referente a los diferentes temas litigiosos del departamento.

Destacó Verano que este modelo, pionero en el país, ha despertado el interés de otras entidades territoriales y ya se ha brindado asesoría a varias gobernaciones y alcaldías que buscan replicar la experiencia.

Publicidad

“AtlantIA nos permite una defensa judicial más robusta y efectiva, garantizando el acceso a la justicia para los ciudadanos del Atlántico y optimizando el uso de los recursos públicos”, señaló el mandatario.

Además de su impacto en la defensa jurídica, Verano de la Rosa resaltó que esta tecnología fortalece la experiencia de atención al ciudadano y posiciona al Atlántico como un territorio innovador en la implementación de inteligencia artificial aplicada al sector público.