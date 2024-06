“En Huila hay seis líderes amenazados”: coordinadora departamental de víctimas

La coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas Edna Rocío Pinto denunció que seis líderes sociales y comunitarios en el Huila han recibido amenazas por presuntas disidencias, situación que ha generado preocupación entre otros dirigentes que trabajan en beneficio de las comunidades.

Agregó la vocera de víctimas que los líderes amenazados, quienes residen en los municipios de Algeciras, Pitalito, Garzón, Isnos y San Agustín, no han denunciado ante las autoridades en el Huila porque, según ellos, no hay garantías de seguridad.

“En estos momentos tengo conocimiento que hay seis líderes amenazados en el Huila. Ellos me han manifestado que no han denunciado ante las autoridades del departamento y que tampoco lo piensan hacer. Se me acercaron porque ven en mí, como vocera de víctimas, esa voz que puede llevarles la denuncia ante los entes nacionales”, dijo la representante de víctimas Edna Rocío Pinto.

De acuerdo con lo expresado por la vocera de víctimas del conflicto armado, los dirigentes que han recibido amenazas “no han denunciado ante las autoridades en el Huila porque, según ellos, no hay garantías de confidencialidad. Me han manifestado que los han citado a que participen de unas reuniones que están realizando en algunas veredas y las personas que los citan se identifican como de las disidencias de las Farc”.

Indicó finalmente la representante de víctimas Edna Rocío Pinto que las personas que han recibido amenazas deciden callar, porque si denuncian ante las autoridades, sus vidas pueden correr riesgos, además por la falta de garantías de protección para quienes trabajan con comunidades y otros sectores sociales.