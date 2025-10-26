En vivo
En La Guajira se mantiene la alerta amarilla por el paso del huracán Melissa

Como lo reporta el Ideam, Melissa incide principalmente en el Caribe central, donde se presentan vientos con velocidades de 222 kilómetros por hora.

En La Guajira y el Magdalena se mantiene la alerta amarilla por el huracán Melissa
Ideam bajó la alerta de naranja a amarilla en La Guajira.
Foto: Suministrada
Por: Alejandro González
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

Mientras el huracán Melissa azota el Caribe central y se encuentra a 193 kilómetros de Kingston, Jamaica, con vientos de 222 kilómetros por hora, en el Caribe colombiano sus efectos se empiezan a reducir, pero aún se sienten sus coletazos.

En su más reciente reporte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) resalta que se espera que estas condiciones tengan mayor influencia generando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden afectar zonas marítimas y costeras del norte del país.

Pese a esta tendencia, el Ideam bajó la alerta de naranja a amarilla en La Guajira. Otros departamentos como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, el Golfo de Urabá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen en estricta vigilancia.

Y aunque Melissa se aleja del Caribe colombiano, el Ideam recomienda a toda la población tomar medidas de prevención y de seguridad como evitar acercarse a corrientes de agua y no permanecer en zonas abiertas durante las lluvias.

Igualmente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional.

También, las autoridades sugieren a entidades operativas del SNGRD de los departamentos de Magdalena y La Guajira mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia ante posibles cambios de condiciones océano-meteorológicas en las próximas horas en el Caribe Colombiano.

