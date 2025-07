"Era una persona alegre": familia de soldado atlanticense asesinado en ataque del ELN

Con un pequeño altar instalado en la sala de su casa, los familiares de Jesús Alberto Sánchez Anaya esperan en el municipio de Luruaco (Atlántico) el cuerpo del militar asesinado para velarlo y darle el último adiós.

Este joven soldado, de 22 años, fue uno de los tres militares asesinados en un ataque con dron perpetrado por la guerrilla del ELN en Norte de Santander el pasado 20 de julio, mientras el país celebraba los 215 años de Independencia.

Ese domingo la familia de Jesús Alberto esperaba que él les devolviera la llamada con la que acostumbraba informar cómo estaba, pero esta vez no ocurrió. Su padre, Luis Sánchez, cuenta que el teléfono timbró, pero mucho después y para decir lo peor.

“Nos enteramos porque nos llamaron a las 10 de la noche del mismo comando de él, una subteniente nos llamó para informarnos la muerte de él (...) La mamá habló con él, le dijo que le iba a llamar en la tarde, pero no la llamó más”, contó.

No es la primera vez que los Sánchez Anaya reciben un golpe así. Hace unos años un tío de Jesús Alberto también fue asesinado por la guerrilla tras once años de servicio militar, un precedente que invadía de miedo a su familia, pero que no le restaba valentía a este joven para servir a la patria y ganarse el sustento para su pequeña hija de 3 años.

Jesús Alberto tenía tres años prestando el servicio militar y en casa lo esperaban por estos días, pero para disfrutar unas cortas vacaciones junto a él. Su tío, Kevin Sánchez, no olvida la última conversación que sostuvieron.

“Hace tres días hablamos y me decía que él me iba a traer un regalo, que lo esperara, que él en estos días llegaba. Yo le decía que tuviera fuerza, que se portara bien, que él era una persona de bien (...) Era una persona alegre, divertida, él siempre venía y compartía con nosotros, nos íbamos para la playa un fin de semana, era muy alegre, una persona sociable”, recordó Kevin.

Se espera que el cuerpo de Jesús Alberto arribe este martes a su natal Luruaco, donde familiares y amigos le rendirán las honras fúnebres.