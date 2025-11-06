En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Familiares de barranquillera que murió en toma al Palacio radican tutela para ser reparados

Familiares de barranquillera que murió en toma al Palacio radican tutela para ser reparados

Alberto Gutiérrez, hermano de la víctima, dice que merecen algo por daños y perjuicios morales.

Alberto Gutiérrez, hermano de Nurys Esther Gutiérrez, una de las víctimas fatales de la toma al Palacio de Justicia en Bogotá.
Alberto Gutiérrez, hermano de Nurys Esther Gutiérrez, una de las víctimas fatales de la toma al Palacio de Justicia en Bogotá.
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad