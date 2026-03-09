Fiesta de revelación de sexo ocasionaría incendio que dejó en cenizas 2 restaurantes en Barranquilla

¡De no creer! Una fiesta de revelación de género habría ocasionado un incendio de amplias proporciones que redujo a cenizas a dos reconocidos restaurantes ubicados en el barrio Las Flores, en un sector turístico que queda junto al río Magdalena, en Barranquilla.

Incluso, los bomberos tuvieron que usar agua del río para apagar el voraz incendio.

La celebración, que suponía conocer el sexo del bebé y que se descubriría en uno de los restaurante ubicados al margen del río Magdalena, en el sector turístico del barrio Las Flores, al parecer, fue el origen del voraz incendio que terminó consumiendo dos grandes negocios del sector, generando pérdidas solo en no de ellos, por más de 2.000 millones de pesos.

De acuerdo con lo manifestado por algunas personas que se encontraban en el sitio, la emergencia se habría desatado, luego de que una bengala de colores, utilizada para dar a conocer el anuncio, generara una chispa que cayó sobre el techo de paja de uno de los restaurantes, provocando que este se encendiera y el fuego rápidamente esparciera con ayuda de la brisa.



El fuego inició en el restaurante El Carmen y este se expandió a El Proveedor. Uno de los trabajadores lamentó lo ocurrido e indicó que son varias las familias afectadas.

Cuatro máquinas de bomberos fueron necesarias para controlar el fuego que ardió por más de tres horas. incluso los Bomberos debieron extraer agua del río para controlar la conflagración.