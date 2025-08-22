Fracasa exploración de gas cerca a Sirius: pozo 'Buena suerte' resultó seco

El sector energético colombiano recibió un duro golpe esta semana luego de confirmarse que el pozo “Buena Suerte”, perforado por Ecopetrol y Petrobras en aguas profundas del Caribe, cerca al proyecto Sirius, resultó seco.

Este era el primer intento exploratorio del año por parte de las dos compañías, cuya expectativa estaba puesta en ampliar las reservas de gas natural del país en medio de un déficit creciente. No obstante, este pozo, ubicado a unos 40 km de la costa del Caribe colombiano y a 11 km del pozo Sirius, permitió avanzar en el conocimiento del área para lo que será en un futuro la explotación del mayor hallazgo de gas en aguas profundas del país.

“Esta semana el primer pozo exploratorio de Petrobras y de Ecopetrol fue negativo, fue seco. Entonces, el pozo Buena Suerte se convirtió en mala suerte. No podemos quedarnos ahí, nos toca seguir trabajando en fracking, en reactivar campos pequeños y en destrabarlos”, señaló Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

Esto genera preocupación en el sector energético, pues se requiere aumentar la exploración de gas nacional para frenar la dependencia del mercado internacional, el cual ofrece altos precios.

Dichas perforaciones fueron realizadas entre abril y junio de 2025, en medio de un trabajo que buscaba gas natural, pero los resultados demuestran que no encontró volúmenes comercialmente viables. La operación requirió una inversión que iría entre $70 millones y $100 millones de dólares, sin embargo, fue una cifra menor a la proyectada en otras exploraciones.