Fuertes lluvias en San Andrés provocan graves inundaciones; autoridades revisan daños

El paso de una onda tropical por el Mar Caribe afecta a los habitantes del archipiélago de San Andrés, quienes desde el pasado lunes están bajo precipitaciones, sin embargo, este miércoles terminaron entre inundaciones por el incremento en la intensidad de las lluvias.

Según cuenta Shelideth Fernández, habitante de la isla, desde las 6:30 de la mañana incrementó la fuerza de la lluvia, lo que llevó a que en menos de una hora se presentaran crecientes súbitas que afectaran la movilidad de propios y visitantes.

"Yo logré enviar a mi hijo al colegio, pero la fuerte lluvia no me dejó salir después de las 7 de la mañana. En los colegios no pudieron dar clases y me llamaron para recoger a mi hijo, pero no pude ir porque la inundación me tenía aislada", contó la mujer.

Incluso, en algunos sectores las escorrentías corrían como arroyos, lo que tenía preocupados a los habitantes.

Publicidad

Por esta situación, desde la Gobernación de San Andrés salieron a revisar las condiciones de la isla para evaluar las intervenciones a realizar, pues en algunas zonas el agua represada le llegaba a la rodilla a sus habitantes.