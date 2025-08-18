Generadoras esperan que renuncia de superintendente Yanod Márquez ayude en crisis de Air-e

Como una buena noticia fue catalogada por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) la reciente renuncia de Yanod Márquez a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del que catalogan como alguien que llegó para solucionar los problemas en la empresa Air-e, hoy Intervenida, pero que bajo su gestión por el contrario crecieron mucho más las deudas.

En entrevista con Blu Radio, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, dijo que es necesaria la llegada a este cargo de una persona que esté dispuesta a conseguir recursos con los ministerios de Hacienda o Minas y Energía, esto sin mencionar que “ponga la cara” ante los compromisos financieros que hoy se sostienen con las térmicas, ascendiendo estos a los 1.5 billones de pesos.

“Se podría estar quedando sin energía el 35% de la región Caribe, que es la que depende esa generación térmica que actualmente está obviamente muy apretada desde el punto de vista financiero. Por eso, esperamos que el superintendente de servicios públicos entrante pueda conseguir los recursos para que la empresa honre las obligaciones”, dijo inicialmente.

“El problema es que con el saliente superintendente (Yanod Márquez) no se gestionó nunca nada más allá de lo que la misma empresa Air-e produce. Tomó posesión de una compañía que representa el 13% del sector eléctrico en el país sin tener recursos ni una idea clara”, agregó .

Desde Andeg genera algo de tranquilidad que ahora mismo hay agua en los embalses por la temporada de lluvia, lo que ayudará con la generación de energía, sin embargo miran de reojo hacia el verano del mes de diciembre en el que se asumirán gastos importantes.

Asimismo, están a la expectativa de las decisiones del Gobierno Nacional sabiendo que no hay la energía suficiente para abastecer a todo el país desde el año 2028.