Gobernador de Bolívar cuestiona al Gobierno Petro por proyecto de Universidad Montemariana

A través de su cuenta de X el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, cuestionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el freno que su Gobierno le ha puesto al desarrollo del proyecto de la Universidad Montemariana.

A través de su cuenta de X, Arana señaló: "MinTic, nos acaba de anunciar que no financiará el proyecto, después de decenas de mesas de trabajo. Usted presidente le prometió a las víctimas del conflicto en los Montes de María, una universidad. Sus equipos no están en sintonía con su voluntad".

El gobernador lamentó que decisiones como esta afecten los esfuerzos por llevar educación superior a los territorios más apartados, y aseguró que seguirá buscando caminos para que el proyecto no se detenga.

“Estoy decepcionado de la política, porque se engaña a la gente y no se cumplen los compromisos. Aun así, no vamos a desistir. Desde la Gobernación buscaremos alternativas, porque no vamos a dejar tiradas a las comunidades del Centro de Bolívar”, concluyó.



Finalmente, el mandatario Bolivarense explicó que el proyecto ya había obtenido la viabilidad técnica del Ministerio de Educación, lo que representaba un paso decisivo para su ejecución en beneficio de las comunidades del Centro de Bolívar, especialmente de las víctimas del conflicto armado.