Guardia me golpeó y fracturó las costillas; estuve al borde de la muerte: docente Leonardo Escobar

A través de un video publicado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde es docente el barranquillero Leonardo Escobar Barrios, quien estuvo desaparecido 16 días después de llegar al aeropuerto internacional de Monterrey, en un vuelo procedente de la ciudad de Bogotá, donde estuvo con su familia, el maestro entregó detalles del calvario que vivió.

Leonardo contó que aunque solo debía estar 3 horas en el aeropuerto, en medio de una escala, antes de salir hacia la Ciudad de México, por razones que desconoce la Guardia nacional lo retuvo tres días en una celda del municipio de Apodaca, donde lo golpearon y le partieron varias costillas.

"Durante tres días estuve en una celda en el municipio de La Pochaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo que me genera una fractura de tres costillas (…) lo que ha sido comprobado médicamente", afirmó.

Luego de eso cuenta que lo dejaron en libertad pero salió muy desorientado, y allí lo robaron, lo dejaron indocumentado y no le permitieron volver a entrar al aeropuerto de Monterrey por lo que empezó a deambular las calles, en plena indigencia.



"Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco (…) la Policía me alejó más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero y sin nada me llevó a una situación totalmente vulnerable", relató.

El profesor universitario contó que se vio obligado a refugiarse entre la maleza para evadir el sol durante varios días, sin comer ni tomar agua, al borde de la muerte, hasta que una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, al confundirlo con un habitante de calle y lo llevó a un centro médico en el municipio de Juárez donde permaneció 10 días inconsciente, sin hablar.

Solo hasta el 15 de enero pudo entregar datos sobre su identidad hasta que fue rescatado por la Fiscalía que ya lo estaba buscando.

El barranquillero, quien lleva 10 años viviendo y trabajando en México, cuestionó que no exista registro de su detención, lo que evidentemente constituye una irregularidad. Así mismo asegura que le negaron el derecho a comunicarse con su familia y no le brindaron asistencia médica.

El docente indicó que su detención arbitraria obedece a un acto de discriminación: “Lo que yo vivo creo que se trata de una condición discriminatoria”, expresó.