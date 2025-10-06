"Hablamos de paz y me mataron a tres muchachos": alcalde Char critíca diálogos con bandas criminales

Si bien el alcalde de Barranquilla Alejandro Char indicó que el Distrito está dispuesto a acompañar los diálogos de paz urbana entre Los Costeños y Los Pepes, quienes anunciaron una tregua hasta el próximo 20 de enero en la que harían un cese de homicidio, extorsiones y hurtos, el mandatario cuestionó que mientras se sigue hablando de este proceso, las estructuras delincuenciales continúan cometiendo crímenes en la ciudad y su área metropolitana, mencionado el triple asesinado registrado la noche del viernes en el sector de Pinar del Río.

El mandatario fue enfático en decir que primero está la ley y la institucionalidad y que continuarán combatiendo fuerte el delito.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“, dijo el mandatario.

El enérgico cuestionamiento del alcalde fue realizado este 6 de octubre durante la entrega de un CAI a la Policía Metropolitana en la Urbanización Puerta Dorada, suroriente de la ciudad, donde la inseguridad ha estado desbordada. Insistió



El mandatario insistió en que todo acto de paz será siempre “bienvenido”, pero siempre que las intenciones sean sinceras.

“Por supuesto nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, acompañamos el proceso, pero mientras se metan con el barranquillero aquí estaremos firme construyendo los espacios que den tranquilidad y que permitan dormir en paz al barranquillero”, enfatizó el alcalde.

El mandatario dejó ver que continuarán la fuerte ofensiva contra las estructuras criminales que operan en la ciudad como ‘Los Pepes’, ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Costeños’.