Hallan dos cuerpos sin vida en cercanías a Río de Oro, Cesar, tras hostigamiento a estación policial

La ola de violencia no se detiene en el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción de Río de Oro, Cesar, donde reportó el alcalde municipal Arnoldo Osorio que fueron hallados dos cuerpos de hombres sin vida, al parecer tras recibir disparos de grupos al margen de la ley.

De hecho, apuntó el mandatario que en estos momentos se intenta verificar si la muerte de ambos tuvo alguna relación entre sí, aunque los hallazgos fueron muy cerca a la estación policial de la población, la cual fue víctima de hostigamientos este domingo.

“Muy cerca, cerca. Este corregimiento es el más grande de Río de Oro, pues hablamos de aproximadamente 400 viviendas. La estación de Policía queda en todo el centro de la población, en el parque, al lado de la iglesia y el hallazgo fue diría yo que a menos de un kilómetro de allí. Obviamente por separado”, declaró a Blu Radio.

Los disparos contra los uniformados se desarrollaron cerca de las 11:00 de la mañana del domingo, según el mandatario justo cuando los pobladores salían de su misa, por lo que afortunadamente no hubo víctimas del fuego cruzado.



No obstante, se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en el que fueron solicitados refuerzos a la Gobernación del Cesar y la población estará toda la semana bajo ley seca.

Dice Osorio que el llamado sigue siendo hacia las autoridades y el Gobierno Nacional para que escuchen la grave crisis de violencia que hay en esta jurisdicción.

“Nuevamente, incansablemente, vamos a seguir diciendo lo mismo hasta que seamos escuchados. Por favor pongan los ojos en Río de Oro. Somos víctimas de la violencia directamente. Hoy este corregimiento se encuentra en esta zozobra o terror, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto. Ya está bueno, deben sentarse a dialogar con estos grupos al margen de la ley”, dijo inicialmente.

“Busquen una salida negociada, es lo que necesitamos. Queremos un 2026 en paz y en tranquilidad para la población de esta región, y es una situación muy crítica en temas de inseguridad”, agregó.

En la zona hay presencia del ELN y las Disidencias del Farc, aunque desde hace 45 días no se registran enfrentamientos entre ambos grupos armados. No obstante, en navidad hubo un triple homicidio en el que las víctimas fueron dos adultos y una menor de 12 años.