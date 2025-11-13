En vivo
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Liberan a Clara Serrano, la mujer que se canjeó por su hermano secuestrado en Río de Oro, Cesar

Liberan a Clara Serrano, la mujer que se canjeó por su hermano secuestrado en Río de Oro, Cesar

Christian Serrano, hermano de la mujer, es un reconocido ganadero de esa región del país en donde tiene una finca de su propiedad.

