Liberan a Clara Serrano, la mujer que se canjeó por su hermano secuestrado en Río de Oro, Cesar

Fue dejada en libertad Clara Serrano, la mujer que, en el pasado mes de marzo, después de varios acercamientos y gestiones, se canjeó por su hermano, el ganadero Cristian Serrano que había sido secuestrado en noviembre de 2024.

Esta familia, procedente de Bucaramanga, vivió por mucho tiempo un verdadero calvario al padecer dos casos de secuestro. Cristian fue secuestrado cuando se desplazaba por una vía que lleva hasta el municipio de Río de Oro, en el Cesar.

Varios meses después, su hermana viajó hasta el corregimiento de Guamalito, en el Catatumbo, para gestionar su liberación y, aunque Cristian Serrano fue liberado, Clara fue obligada a quedarse con los secuestradores.

Aunque las autoridades fueron muy herméticas en este caso, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegan, dijo que los responsables eran la guerrilla del ELN y pidió celeridad a las autoridades para contrarrestar este tipo de casos que mantienen como víctimas a dueños de fincas y ganaderos del Sur del Cesar.



Precisamente, Cristian Serrano es muy reconocido en esa región del país en donde tiene una finca de su propiedad.

Este jueves el calvario terminó para esta familia, luego que una comisión conformada por el padre Ramón Torrado, de la Diócesis de Ocaña, y el defensor del pueblo en Ocaña, Ever Pallares, se internara en el Catatumbo para traerla de vuelta a la libertad.