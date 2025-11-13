En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Reunión entre alcalde de Bucaramanga y Mindefensa por seguridad: esto hablaron

Reunión entre alcalde de Bucaramanga y Mindefensa por seguridad: esto hablaron

El Ministerio de Defensa se mostró dispuesto a respaldar a Bucaramanga; en los próximos días se realizará un consejo de seguridad con la presencia de la cúpula militar.

Ministro de Defensa con alcalde encargado de Bucaramanga.jpeg
Reunión entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde de Bucaramanga Javier Sarmiento
// Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

