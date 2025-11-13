Reunión entre alcalde de Bucaramanga y Mindefensa por seguridad: esto hablaron

El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, con el propósito de analizar la situación de seguridad en la capital santandereana y establecer acciones conjuntas que permitan reforzar la presencia institucional durante la temporada decembrina.

Al término del encuentro, Sarmiento destacó la receptividad del ministro y los compromisos alcanzados para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Fiel a mi compromiso con Bucaramanga, he tenido una agenda de reuniones muy relevantes, por ejemplo, el día de hoy con el señor ministro de Defensa Nacional, manifestándole las preocupaciones de los bumangueses, pero también aportando y mostrando la disposición para las soluciones”, señaló el mandatario encargado.

Hoy, el Alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, se reunió con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para definir estrategias de refuerzo en materia de seguridad ciudadana que se implementarán antes de finalizar el año.

Así avanzamos para fortalecer la seguridad de la ciudad. pic.twitter.com/q4qlmYeX0d — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) November 12, 2025

El alcalde resaltó que la gestión permitirá aumentar el pie de fuerza en la ciudad, con la llegada de policías profesionales y estudiantes en formación que apoyarán los operativos durante el fin de año.

Además, anunció que la administración municipal trabajará en un fortalecimiento tecnológico del sistema de seguridad, para complementar las labores de patrullaje y vigilancia.

Publicidad

“El discurso de la seguridad es materializarlo a través de gestiones ante el alto Gobierno y también con los aportes desde la administración municipal”, subrayó Sarmiento, quien añadió que el ministro se mostró dispuesto a respaldar a Bucaramanga y que en los próximos días se realizará un consejo de seguridad con la presencia de la cúpula militar.