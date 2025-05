Incautan en Barranquilla arsenal de armas y droga que sería para carteles mexicanos

Hasta la denominada “casa de las operaciones criminales del Clan del Golfo”, en la capital del Atlántico, llegaron agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de un gran operativo que derivó en la incautación de un arsenal de armas y 189 paquetes de droga. La mayor parte de los mismos listos para ser traficados a carteles mexicano.

De esa manera lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Edwin Urrego, en medio de una rueda de prensa realizada en la tarde de este viernes 23 de mayo.

“Gracias a una orden de allanamiento se logró la incautación de 15 armas de fuego. Asimismo, se logró la incautación de 196 paquetes, cuyo contenido corresponderían 91 de ellos a clorohidrato de cocaína y 105 paquetes dieron positivo preliminarmente para alcalohoides y sus derivados”, afirmó a medios.

87 paquetes de cocaína, según conoció Blu Radio, iban a ser traficados para carteles mexicanos y el resto quedarían para distribuir en la ciudad, de la misma forma dicho paquetes tendrían marcas como "Ley 57", Simón Bolívar" y "distintos dibujos animados", los cuales son materia de investigación.

El general Edwin Urrego especificó que, al parecer, estos estupefacientes llegaron a la ciudad vía terrestre desde Santa Marta. Además, en dicho lugar se cree que residen un hombre y dos mujeres, quienes al momento del operativo no estaba en el recinto.

Entre el armamento decomisado están 10 pistolas marcas Jerichó, Pietro Beretta, .357 Magnum, Taurus y Smith and Wesson; tres revólver marcas Colt, Llama Martial y Smith and Wesson; tres revólver marcas Colt, Llama Martial y Smith and Wesson; tres revólver marcas Colt, Llama Martial y Smith and Wesson; un fusil Smith & Wesson; una escopeta Franchi calibre 12; 20 proveedores 9mm; un chaleco balístico; nueve cargadores de tambor para pistola; nueve cargadores de tambor para pistola; 75 cartuchos para escopeta calibre 12; 38 cartuchos calibre .40; 97 cartuchos calibre .357; un kit de conversión Roni para pistola.

Tras este operativo, las autoridades lograron una importante afectación financiera a esta estructura criminal, dado que según la Policía se hablan de pérdidas que superan el millón de dólares.

En esa línea, el lugar ubicado en el barrio El Tabor, norte de Barranquilla, al parecer era utilizado para “el almacenamiento de las armas de fuego, dosificación de sustancia estupefaciente y como tránsito para la salida al exterior del clorhidrato de cocaína”.