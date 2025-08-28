Intóxicación exógena acabó con la vida de familia en hotel de San Andrés: ¿de qué se trata?

Luego de mes y medio de la muerte de tres miembros de una familia en un hotel de San Andrés, el padre de una de las víctimas dio a conocer el resultado de la necropsia practicada por Medicina Legal, el cual indicó que Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga, y su hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4 años, fallecieron por intoxicación exógena por fosfina.

Se trata de una intoxicación por inhalación de un gas que tiene un olor desagradable, parecido al pescado podrido, y el cual, tras una exposición a altas cantidades, puede provocar la muerte falla respiratoria y cardiovascular, asociados a síntomas como vómito, dolor abdominal, dificultad respiratoria y afectaciones al sistema nervioso.

Este diagnóstico coincide con la información entregada por Orlando Canro, asociada a una queja por un mal olor que se sentía en la habitación, el cual llevó a Viviana a pedir un cambio a la administración del hotel, lo que no fue concedido de inmediato debido a una alta demanda de turistas.

Para Orlando Canro, padre de Viviana, quedan muchas preguntas en torno a este resultado en el que se advierte que los tres murieron por anoxia, es decir, por falta de oxígeno.

"Yo que llevo años trabajando en obras civiles, entre diferentes químicos, nunca había escuchado de este químico, por lo que para mí queda una duda de esto. Nunca había escuchado de este material. Eso es que hicieron una fumigación, dijeron algo. Que lo habían hecho en el cuarto 405, al lado del de ellos, y que se pasó el olor", indicó.

Según indica el informe de Medicina Legal, los cuerpos no presentaban lesiones por golpes, mientras que el de Liliana se hallaba desnudo. Para el caso de los cuerpos de Tito y su hijo Kevin, ambos se encontraban sobre la cama.