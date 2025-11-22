Investigan asesinato de una mujer en Atlántico: estaba amenazada por una banda criminal

En un caño conocido como Los Tubos en el barrio Villa Zambrano, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico, fue reportado en las últimas horas el hallazgo sin vida de Dayana Patricia Moreno Solano, una mujer de 21 años que según las autoridades competentes es conocida bajo el alias de La China.

Su cuerpo fue encontrado boca abajo, en la tarde de este viernes, por la Policía Metropolitana, mientras que Blu Radio conoció que horas después se confirmó el ingreso hacia un centro asistencial de quien sería su pareja sentimental.

Esta persona tras ser atendido por heridas de bala en su cuerpo, entregó pistas que hoy son claves para los investigadores a cargo en la búsqueda de los responsables.

Asimismo, se puede leer en los reportes que Dayana Patricia tenía dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por los delitos de porte o tráfico de estupefacientes y lesiones personales.



Imagen ilustrativa AFP

De la misma manera, sus familiares reportaron a las autoridades que esta persona había recibido amenazas de muerte en su residencia hace dos semanas, ocasión en la que hasta desconocidos dispararon contra las ventanas de la casa.

Dentro del caso asumido por agentes de la Sijín también se determinó que la mujer era consumidora de estupefacientes y acostumbraba ausentarse de su residencia por varios días, regresando con signos de consumo.

Además, aunque no le vieron heridas a simple vista, tras las labores forenses se pudo confirmar que registraba una herida de bala en su cabeza.

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga en estos momentos si la mujer pudo tener alguna vinculación con la banda Los Pepes y si el homicidio obedece a disputas por las rentas criminales.