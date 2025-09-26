Investigan intoxicación de cuatro menores en Soledad: ¿estaban abandonados por sus padres?

Una emergencia es atendida en estos momentos por la Alcaldía de Soledad, debido al reporte de cuatro menores de 5, 6 y 10 años que resultaron intoxicados al parecer por ingerir alimentos vencidos cuando estaban al cuidado de una mujer, específicamente un brownie que desde hace tiempo estaba en su nevera.

De esa manera fue explicado por el secretario de salud municipal, Edison Barrera, quien explicó que fueron atendidos inicialmente en el centro de salud Las Misericordias de la Urbanización la Central y luego remitidos esta madrugada a un mayor nivel de complejidad. No obstante, dice el funcionario que les llama la atención que aún no logran ubicar a sus progenitores.

“Los lleva un familiar, pero en la historia clínica no está plasmada exactamente el grado de consanguinidad. Estamos centrados en este momento en el estado de salud de los niños. No hemos entrado a los pormenores. Sin embargo, solicitamos al hospital que notifique hacia el Bienestar Familiar de acuerdo a los protocolos para definir si hay alguna situación que pueda afectar los derechos de los niños”, declaró Barrera.

Barrera apuntó que desean una pronta recuperación de los cuatro menores, al tiempo que esperan conocer los resultados de los estudios que determinen qué tipo de alimentos o sustancia provocó estos síntomas.



“Sobre el estado de los niños estamos a la espera, pues se les tomaron muestras del vómito que eliminaron y eso se envía al laboratorio de salud pública. También se les tomó muestras de sangre y aparte de eso un equipo de la secretaría de salud se dirigirá al domicilio para tomar muestras de alimento. Además, definir exactamente cuál es la causa de la intoxicación o qué llevó a que se intoxicaran estos niños”, agregó.

Desde la Secretaría de Salud de Soledad se informó que las enfermedades transmitidas por alimentos se han reducido este año en un 20% con respecto al año anterior, siendo la mayoría de los casos asociados a queso y lácteos.

Acerca de la presente alerta que hay en Barranquilla por la masiva intoxicación de personas por consumo de licor adulterado, en donde ya se suman 11 personas muertas, el secretario Edison Barrera aclaró que hasta el momento en Soledad no se han registrado afectados con síntomas relacionados ni incautaciones de botellas adulteradas.