Investigan si niños hospitalizados tras ingerir alimentos del PAE se intoxicaron con la proteína

Autoridades en salud de Barranquilla están a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorios a la que sometieron los alimentos que le suministró un operador del PAE a 170 niños de ocho colegios públicos de la ciudad que este viernes resultaron intoxicados con los alimentos.

De acuerdo con un reporte de la Policía, el operador encargado de la entrega de las raciones de comida es la empresa La Vianda. Autoridades sanitarias investigan si el problema estuvo relacionado con la proteína que se les dio a los niños, quienes horas después terminaron con dolor abdominal y otros síntomas.

De los menores afectados, 11 estudian en el colegio Corazón del Santuario, 50 más en Olga Emiliani: 17 en el Colegio José María Vélez, sede 1 y 16 en la institución David Sánchez, sede 1.

Ante estos hechos, el comandante de la Policía metropolitana de Barranquilla, el general Edwin Urrego, lamentó lo ocurrido y señaló que están brindando un acompañamiento a los menores afectados.



“La Policía Metropolitana de Barranquilla expresa su más profunda solidaridad con los niños y niñas que resultaron afectados por un caso de intoxicación alimentaria en diferentes instituciones educativas de la ciudad. Nuestro compromiso es con la protección y el bienestar de la niñez, por lo que acompañamos con total disposición las labores de verificación y atención que adelantan las autoridades de salud, educación y emergencia”, expresó el oficial.