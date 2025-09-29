Fallece otro intoxicado por metanol: tragedia en Barranquilla suma 13 víctimas fatales

Sigue agudizándose la tragedia por el consumo de metanol que se presentó entre un grupo de habitantes de calle y recicladores de Barranquilla, siendo que en la mañana de este lunes 29 de septiembre falleció una persona más mientras era atendido en el hospital de Barranquilla, lo que asciende a 13 el número de muertes.

Se trata de Rafael Eduardo De Alba Fontalvo, un vendedor ambulante que logró ser trasladado, bajo estado de inconciencia, hasta las puertas del hospital, donde de inmediato tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, debido a la alta ingesta que habría realizado de este producto, los médicos reportaron que falleció a partir de la gravedad de su condición.

Rafael hizo parte del grupo de 25 personas que resultaron afectadas por consumir 'cococho', un licor adulterado que suele ser vendido en algunas zonas populares de Barranquilla, el cual consiste en la mezcla de agua con alcohol de madera. Sin embargo, este suele ser altamente perjudicial para la salud y, en algunos casos, mortal, cuando la concentración de alcohol es muy alta.

Por el momento, en la red hospitalaria de Barranquilla permanecen hospitalizadas nueve personas en UCI, siendo que una de estas se encuentra bajo una grave condición de salud. A este registro se suman las cinco personas que fueron halladas la semana pasada sin vía en pleno espacio público y las otras ocho que han fallecido tras recibir atención médica.



Ante esta crisis, "la Secretaría Distrital de Salud reitera el llamado sobre el consumo responsable y seguro de bebidas alcohólicas, para que lo adquieran en sitios autorizados, revisar estampillas, sellos y registros sanitarios vigentes y ante cualquier síntoma como nauseas, dolor abdominal, visión borrosa o dificultad para respirar luego de una ingesta de alcohol, acudir al centro de salud más cercano para recibir atención inmediata", de acuerdo con comunicado emitido por la entidad.