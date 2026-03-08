Jurado de votación en Barranquilla llegó tarde tras confusión en el ingreso; podría tener sanción

Un jurado de votación en la ciudad de Barranquilla denunció que no pudo ingresar a tiempo a su puesto, debido a inconvenientes en el proceso de acceso, situación que podría derivar en una posible sanción por parte de la autoridades.

Se trata de Carlos Aragón, quien aseguró que se presentó como jurado, pero inicialmente unos policías no le permitieron entrar al lugar. Según relató, tuvo que hacer la fila junto a las demás personas que madrugaron para sufragar y lo cambiaron de puesto en dos ocasiones, mientras intentaba demostrar su designación de la Registraduría con la notificación que le llegó a su celular.

Tras insistir y recibir orientación de una delegada de la Registraduría, finalmente logró que le permitieran entrar a eso de las 9:10 de la mañana, cuando ya había pasado la hora establecida para la instalación de las mesas.

Sin embargo, Aragón señaló que aún no tiene certeza de si podrá cumplir con sus funciones como jurado, ya que en la mesa correspondiente inicialmente no aceptaron su ingreso y ahora debe presentarse acompañado por una delegada de la Registraduría para validar su situación.