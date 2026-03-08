En vivo
Jurado de votación en Barranquilla llegó tarde tras confusión en el ingreso; podría tener sanción

Jurado de votación en Barranquilla llegó tarde tras confusión en el ingreso; podría tener sanción

Carlos Aragón relató que tuvo que hacer la fila junto a las demás personas que madrugaron para sufragar, mientras intentaba demostrar su designación con la notificación que le llegó a su celular.

Jurado de votación que tuvo problemas para ingresar a su puesto de votación.
Jurado de votación que tuvo problemas para ingresar a su puesto de votación.

Suministrada.
Suministrada.
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

