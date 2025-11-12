La agresión a conductor de bus en el centro de Barranquilla tras rozar a vendedor ambulante

La calma del centro de Barranquilla se rompió a las 3:00 de la tarde del pasado lunes, cuando un bus de la empresa Sobusa, que transitaba por la carrera 44, se convirtió en el blanco de un episodio de furia colectiva.

Según testigos, el conductor del vehículo de transporte público supuestamente rozó con el bus la carreta de un vendedor informal. A raíz de esto, empezaron los reclamos y, en cuestión de segundos, la discusión se transformó y se convirtió en un enfrentamiento abierto.

Desde los andenes, varios comerciantes se acercaron, logrando que el bus terminara rodeado. Usaron botellas, piedras para atentar contra el vehículo. El panorámico delantero del bus quedó destruido bajo la agresión.



A pesar de que el conductor, visiblemente asustado, trató de refugiarse dentro del bus, esto no fue suficiente, ya que recibió varios golpes.

El tumulto generado paralizó por completo el tráfico del centro de la ciudad. Varios pasajeros, llenos de pánico, se bajaron del bus corriendo, buscando escapar de la agresión.

