La particular respuesta de una niña en una misa en Cartagena que le está dando vuelta al país

Un singular episodio durante una misa dominical en la ciudad de Cartagena le está dando la vuelta al país en redes sociales. En un video quedó registrado el momento en que en medio de la homilía de la eucaristía del pasado 17 de agosto en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio Bocagrande, una niña aseguró que lo que más dividía al país era el presidente Gustavo Petro.

En las imágenes, que rápidamente se iniciaron virales, se ve como el sacerdote empieza a preguntarle a un grupo de niños qué es lo que más divide a una Nación, a lo que una niña respondió el dinero. Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención, e incluso causó aplausos en el recinto religioso, fue la de una niña de aproximadamente 9 o 10 años que dijo, sin titubear, que el presidente Petro

La respuesta tomó por sorpresa a los asistentes y al mismo párroco que cerró la intervención asegurando que “esto no es apto para políticos”, al tiempo que hacía una gesto de cerrar la boca.

En diálogo con Blu Radio, el sacerdote Enán Humánez explicó que cada domingo abre un espacio para que los niños reflexionen y aporten su punto de vista acerca de las enseñanzas del evangelio, y que no solo lo tomó por sorpresa la respuesta de la niña sino todo el revuelo que se ha generado por el video.

“Después de la homilía, que es la explicación del evangelio, siempre les hago una pregunta, entonces yo le pregunté a ellos que era lo que nos dividía, primero a nosotros como personas, a lo que los niños respondieron el pecado, el egoísmo, después les pregunté que los dividía como familia y ellos dijeron que el internet, no compartir, el pelear entre ellos y pelear con los hermanos, y después les pregunté qué nos divide como país, como Nación, y dijeron la guerra, el dinero, y la niña dijo que Petro. Obviamente nosotros no nos esperábamos esa respuesta y fue una sorpresa”, aseguró.

A su vez, el sacerdote Humánez señaló que cada domingo esta eucarística es transmitida a través de redes sociales, y que de ahí que la respuesta se haya popularizado.

El párroco también aprovechó para enviar un mensaje al país para dejar atrás el odio, la guerra, y buscar la unidad de todos.

“Este año, en la iglesia estamos celebrando el jubileo de la esperanza. Necesitamos que la palabra la desármenos, que seamos un instrumento de paz para los demás, que donde hay odio reine la compresión, siempre ponernos en los zapatos de los demás antes de juzgarlos, y sobre todo, buscar la unidad en medio de todas las diferencias que pueden existir por nuestros pensamientos, raza, religión, lo que sea, pero que siempre busquemos la unidad”, agregó.

Vea el video aquí: